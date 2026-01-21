Глава Минтранса Кубани, двое подчиненных которого задержаны, сохранил свой пост

Речь идет об Алексее Переверзеве

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев, двое подчиненных которого задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств, назначен на новый срок, это следует из подписанных губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым распоряжений о кадровых назначениях, о которых сообщается на сайте администрации края.

Ранее 21 января в правоохранительных органах сообщали о проведении обысков в министерстве, были задержаны двое заместителей министра по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

"Свои должности сохранили: министр образования и науки Елена Воробьева, министр здравоохранения Евгений Филиппов, министр промышленной политики Дмитрий Хмелько, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Переверзев", - говорится в официальном заявлении администрации края.

В общей сложности должности сохранили девять руководителей министерств и департаментов администрации края, среди которых также руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин, руководитель департамента ветеринарии Роман Кривонос, руководитель департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Уточнятся, что назначен временно исполняющий обязанности начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия, им стал Алексей Соловьев. Также в крае назначен новый руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей, им стал Сергей Джаватханов.

Ранее в регионе были назначены еще 11 руководителей органов исполнительной власти. Назначения в регионе связаны с переизбранием губернатора Кондратьева на очередной срок полномочий в 2025 году, он продолжает формировать команду.