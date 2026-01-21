В московском метро напомнили о смертельной опасности зацепинга

Во время зацепинга пассажир может сорваться и получить серьезные травмы, в том числе несовместимые с жизнью, а также подвергнуть опасности других людей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский метрополитен напомнил пассажирам об опасности зацепинга: попытка прокатиться снаружи подвижного состава создает прямую угрозу жизни пассажира и наносит вред инфраструктуре метрополитена, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Зацепинг - одна из самых опасных форм нарушения правил безопасности в транспорте. Попытки передвигаться снаружи подвижного состава, на сцепных устройствах, крышах вагонов или между ними создают не только угрозу здоровью, но и жизни пассажира, а также наносят вред инфраструктуре метрополитена", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что по правилам пользования Московским метрополитеном запрещено подниматься и проезжать на крыше, автосцепных устройствах и на иных элементах поездов, а также проникать и осуществлять проезд в кабинах поездов. Во время зацепинга пассажир может сорваться и получить серьезные травмы, в том числе несовместимые с жизнью, а также подвергнуть опасности других людей. Штраф за данное административное правонарушение составляет 3 тыс. рублей.

В метрополитене призвали пассажиров немедленно сообщать дежурному по станции, машинисту поезда по связи "пассажир - машинист" обо всех ситуациях, которые могут повлиять на безопасность пассажиров или движение поездов. С этой целью также можно использовать колонны экстренного вызова.

Ранее в столичном ГУ МВД России ТАСС сообщили о задержании женщины, которая проехала в тоннеле метро на сцепке вагона. Инцидент был предотвращен на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии, где работник метрополитена сняла 39-летнюю нарушительницу с узла сцепления прибывшего состава. По предварительным данным, женщина незаконно проехала таким образом от станции "Чкаловская", подвергнув опасности свою жизнь и создав угрозу безопасности движения. В отношении задержанной составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП (нарушение требований в области транспортной безопасности). Женщина арестована на семь суток.