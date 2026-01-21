Сенатор Святенко: в России растет число работодателей, заботящихся о сотрудниках

Они включают спортивную зарядку в рабочий процесс, а также выстраивают подходящий график для молодых мам, отметила заместитель председателя Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Работодателей, которые включают спортивную зарядку для сотрудников в рабочий процесс, а также выстраивают подходящий график для молодых мам, становится все больше в России. Об этом заявила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, на пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению 3 февраля 2026 года в Национальном центре "Россия" конгресса "СМАРТздрав".

По словам сенатора, работодатель играет ключевую роль в формировании "культуры здоровья" среди сотрудников.

"Становится все больше и больше работодателей, которые делают перерыв - если непрерывный [рабочий] цикл -, для зарядки, стараются отпускать своих сотрудников на диспансеризацию, стараются следить за здоровьем тех, кто работает, и, допустим, для молодых мамочек, которые имеют маленьких детей, тоже выстраивают определенный график, чтобы они могли спокойно заниматься материнством и детством, и в то же время иметь возможность полноценно работать", - рассказала Святенко.