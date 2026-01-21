Дети Южной Осетии с двойным гражданством не смогут въехать в РФ без загранпаспорта

Новые правила не носят ограничительный характер, а направлены на обеспечение безопасности российских граждан, отметил глава МИД республики Ахсар Джиоев

ЦХИНВАЛ, 21 января. /ТАСС/. Несовершеннолетние дети, имеющие двойное гражданство - Южной Осетии и России - согласно новым правилам, не смогут пересекать государственную границу РФ по югоосетинскому свидетельству о рождении без загранпаспорта. Как сообщил журналистам глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев, по российскому законодательству эти дети рассматриваются в первую очередь как граждане России.

С 20 января в России вступили в силу новые правила пересечения государственной границы РФ для несовершеннолетних россиян, согласно которым они могут пересекать границу страны только по загранпаспортам.

"Нужно понимать и трезво оценивать существующие законодательные нормы и если у человека есть и российское и югоосетинское гражданство, то российские власти будут рассматривать его в первую очередь как гражданина России, и требовать российские документы", - сказал Джиоев. Он уточнил, что при наличии у ребенка российского гражданства он не сможет пройти пограничный контроль по югоосетинскому свидетельству о рождении.

Глава МИД подчеркнул, что новые правила не носят ограничительный характер, а направлены на обеспечение безопасности российских граждан. "Российская Федерация прежде всего исходит из минимизации возможных угроз, которые могут возникнуть в условиях нестабильной ситуации в мире. И в этих условиях вопрос безопасности детей для российского государства становится первоочередным", - уточнил министр.

По данным властей Южной Осетии более 90% жителей республики являются гражданами РФ.

По данным миграционной службе МВД РФ с 20 января свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу, выезд и въезд в страну они смогут осуществлять только по загранпаспорту. В МВД подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.