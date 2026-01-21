Москалькова: Киев не забирает спасенных российскими военными граждан Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что у нее есть обращение этих украинских граждан к властям, в которых они просят забрать их к родным и близким

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Украинские власти по-прежнему не забирают своих граждан, которых военнослужащие РФ спасли в Сумской области, и продолжают удерживать 12 остающихся в Сумах курян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в Красноармейске (Покровске)" в МИА "Россия сегодня".

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Из Сумской области было эвакуировано, буквально спасено нашими военнослужащими порядка 50 человек, которые перемещены были в Белгородскую область, потом в Орловскую область. <…> [На Украине] сегодня 12 человек продолжают удерживать в качестве заложников и не возвращают в нарушение Женевской конвенции домой. Причем сумских они (представители киевского режима - прим. ТАСС) тоже не хотят забирать", - сказала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что у нее есть обращение этих украинских граждан к властям Украины, в которых они просят забрать их к родным и близким. "Нет, не интересны люди. Вот это, конечно, поражает", - сказала Москалькова.

Она отметила, что граждане Украины в РФ находятся в пунктах временного размещения, обеспечены всем необходимым и могут свободно передвигаться. При этом часть из них, кто имел документы, выехали туда, куда посчитали нужным. И совершенно противоположное, по словам Москальковой, отношение к курским жителям, которых удерживают в Сумах.