В ДНР подопечные "Защитников Отечества" получат бесплатную юридическую помощь

В регионе действуют 34 площадки фонда во всех городах и муниципальных округах

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Специалисты государственного юридического бюро ДНР со следующей недели начнут бесплатно консультировать подопечных фонда "Защитников Отечества" на площадках его филиала в регионе, сообщила журналистам руководитель филиала фонда Марина Соловарова.

"Мы планируем работать по принципу "одного окна", то есть на сегодняшний день уже определен график, в котором будут сотрудники Госюрбюро на площадке филиала государственного фонда оказывать услуги - юридические консультации, помощь юридическую, а в дальнейшем, конечно, мы эти направления будем развивать", - сказала Соловарова после подписания соответствующего соглашение с бюро.

Она добавила, что в регионе действуют 34 площадки фонда во всех городах и муниципальных округах. Общее число подопечных, включая ветеранов СВО, их семьи и семьи погибших бойцов, - свыше 32 тыс. Бесплатные юридические консультации со следующей недели по предварительной записи у координаторов фонда.

"Сегодня для нас, действительно, знаковый день. Мы его очень долго ждали, потому что вопрос предоставления юридической помощи - это наверное один из самых востребованных вопросов со стороны людей, которые состоят на учете в филиале", - заключила Соловарова.

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в республике в мае 2023 года. Кроме прочего, он помогает в лечении и реабилитации, протезировании, предоставляет психологическую помощь и другие услуги.