В крупнейшем вузе СКФО открыли комнату матери и ребенка по нацпроекту

Рядом с общежитием расположены детская площадка и клиника персональной медицины СКФУ

© Донат Сорокин/ ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Комнату матери и ребенка и группу кратковременного пребывания детей запустили в Северо-Кавказском федеральном университете по национальному проекту "Семья". Пространства оборудованы на территории университетского кампуса, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Помещения расположили на первом этаже студенческого общежития №8, которое включило в себя сразу пять пространств: саму комнату матери и ребенка, игровую, зону гигиенических процедур, комнату отдыха и колясочную. Посещать группу кратковременного пребывания ежемесячно будут 70-80 детей, для которых закуплено все необходимое оборудование, игрушки и развивающие пособия. В группе одновременно смогут находиться не более шесть человек, а среднее время пребывания ребенка составит четыре часа", - сообщили в вузе.

Рядом с общежитием расположены детская площадка и клиника персональной медицины СКФУ. Открытие комнаты матери и ребенка и группы для детей прошло в рамках реализации федерального проекта "Помоги маме учиться" нацпроекта "Семья".

"В университете обучается 46 студенческих семей, в них воспитываются 11 детей. А всего из числа студентов более 400 являются родителями. Открывая комнату матери и ребенка, мы поддерживаем молодые семьи в их непростом, но очень важном решении - совмещать учебу и воспитание детей. Малыши будут в безопасности и под присмотром специалистов, будут играть и развиваться, пока родители заняты учебой", - цитирует пресс-служба исполняющую обязанности ректора СКФУ Татьяну Шебзухову.

По данным пресс-службы вуза, в Северо-Кавказском федеральном университете в общей сложности обучаются около 700 студентов, состоящих в браке.