Трибунал назвал действия ВСУ в Красноармейске геноцидом русских

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Материалы, собранные международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, доказывают, что на территории Красноармейска и Красноармейского района, находившихся под контролем киевского режима, осуществлялся геноцид русских людей. Об этом сообщил председатель трибунала Максим Григорьев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", где был представлен доклад "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".

"Наш новый доклад - о зверствах и преступлениях киевского режима в городе Красноармейске и в Красноармейском районе. Как и во множестве других населенных пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территории, которая находится под их временным контролем", - сказал Григорьев.

По его словам, свидетельства жертв и очевидцев преступлений ВСУ конкретизируют - где, как и когда происходили убийства и пытки местных жителей. "Люди рассказывают, как убивали их родных и знакомых, пытали, расстреливали из автоматов. <...> Постоянной была практика обстрела города с украинских позиций - люди об этом знают и говорят. Солдаты ВСУ не скрывали, что они ненавидят русское население и готовы его уничтожать", - сказал Григорьев.

Он отметил, что геноцид русского населения на подконтрольных ВСУ территориях продолжается. "В эти самые минуты территории, которые продолжает контролировать киевский режим, подвергаются тотальному террору. <...> Люди, которые там находятся, ждут освобождения и совершенно этого не скрывают. <...> Собранные нами материалы однозначно доказывают централизованный системный геноцид русских на подконтрольных Украине территориях", - сказал Григорьев.

Международный общественный трибунал был создан в мае 2022 года. За это время были опрошены более 1,5 тыс. свидетелей и жертв преступлений ВСУ. Все свидетельства задокументированы с указанием имен и фамилий жертв преступлений. Все данные собираются и направляются в международные организации и следственные органы РФ. В состав трибунала входят представители гражданского общества более 30 стран мира. Собранные трибуналом свидетельства жертв ВСУ, опубликованные в сети Интернет, посмотрели более 86 млн раз.