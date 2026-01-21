На шестой сезон конкурса "Лидеры России" зарегистрировались 75,3 тыс. человек

Конкурс впервые проходит в командном формате и объединяет управленцев из разных сфер

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 75,3 тыс. человек из 89 регионов России и 66 стран зарегистрировались для участия в шестом сезоне конкурса "Лидеры России". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В шестом сезоне конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - управленческие команды поборются за честь тысяч российских организаций и компаний различных отраслей <…>. Итоги заявочной кампании подведены - на участие в шестом сезоне зарегистрировались 75 395 участников из 89 российских регионов и 66 стран мира", - говорится в сообщении.

Конкурс впервые проходит в командном формате и объединяет управленцев из самых разных сфер. Среди зарегистрировавшихся - 76 команд крупнейших российских корпораций, 59 команд федеральных органов исполнительной власти России. Команды также представят 77 правительств российских регионов, 24 муниципалитета.

"В корпоративных и государственных категориях за звание лучших борются команды крупнейших российских компаний с вице-президентами и генеральными директорами в составе, а также 59 команд федерального уровня - большинство министерств и ведомств, делегировавших на конкурс участников, в том числе заместителей министров. Свои управленческие команды официально выставили 77 субъектов РФ, и среди участников - вице-губернаторы и председатели региональных правительств", - отметил генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

По его словам, с заметным отрывом по числу зарегистрированных сотрудников в разных направлениях лидирует Федеральная налоговая служба России. Также на вершине рейтинга по количеству конкурсантов крупные системообразующие работодатели - ПАО Сбербанк, ОАО "РЖД" и ПАО "Газпром".

Оценка управленческих компетенций

В настоящее время участники готовятся к дистанционному этапу, в рамках которого пройдут тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг и определены полуфиналисты.

Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле - мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления - стратегии, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.

Конкурс управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению президента России. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников.