В АСИ представили портрет туристов из арабских и азиатских стран

Агентство также разработало методику создания туристических продуктов для ключевых рынков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало методику создания туристических продуктов для ключевых въездных рынков, представив также портрет иностранного туриста из Китая, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Малайзии. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило Методологические материалы по развитию въездного туризма в Российской Федерации. Они помогут регионам и представителям отрасли определить экономическую целесообразность работы с тем или иным целевым рынком, проанализировать готовность инфраструктуры к приему гостей, а также создать продукт, способный конкурировать не только с другими субъектами РФ, но и с популярными международными направлениями. В материалах главный акцент сделан на привлечении туристов из Китая, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Малайзии", - сказано в сообщении.

В АСИ подчеркнули, что акцент в методологии сделан на понимании реальных запросов иностранных гостей. Так, например, эксперты агентства отмечают, что туристы из Китая все больше предпочитают индивидуальные туры, а также все меньше привязывают свои поездки к крупным национальным праздникам, выбирая не только изучение культурно-исторического наследия, но и исследование природных локаций. Туристы из Индии же при выборе маршрута руководствуются рекламой, причем в онлайн-источниках.

Туристы из арабских стран, например, из ОАЭ, выяснили в АСИ, тратят в ходе путешествий в шесть раз больше туристов из других государств. Кроме того, они предпочитают новый вид путешествий - sleepcations, сочетающий отдых и улучшение качества сна. Туристам предлагаются условия, способствующие полноценному восстановлению.

"Центральную часть методологических материалов занимает описание предпочтений пользовательских путей и особенностей туристов из других стран. На их основе создавали продукт наши региональные финалисты программы "Открой твою Россию". Эти продукты уже заинтересовали международное туристическое сообщество, и мы уверены, что знакомство и изучение материалов станет качественной основой для конкурсного отбора участников программы в 2026 году", - считает заместитель генерального директора - директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова. Она также отметила, что одной из наиболее распространенных ошибок туристического сообщества является попытка предложить иностранным гостям тот продукт, который подходит для внутреннего туриста.