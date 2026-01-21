В Московском регионе в ночь на 24 января мороз может окрепнуть до 26 градусов

Днем 24 января синоптики прогнозируют в Москве около 14-16 градусов мороза, по области - до минус 19 градусов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе может окрепнуть до минус 26 градусов в ночь на 24 января. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В ночь на субботу на фоне облачности с прояснениями столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до 18-23 градусов ниже нуля, местами - до минус 26 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в это же время в столице мороз окрепнет до 19-21 градуса, в центре города - до 16-18 градусов ниже нуля. Днем 24 января синоптики прогнозируют в Москве около 14-16 градусов мороза, по области - до минус 19 градусов. "Примерно такой же температурный характер ожидается и на следующие сутки - 25 января, но при этом не исключен небольшой снег", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Синоптики назвали предстоящие выходные наиболее холодными днями на текущей неделе. Связано это с распространением из-за Урала далеко на запад гребня сибирского антициклона.

Морозной обещает быть и предстоящая ночь. "Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшой снег при температуре воздуха в Москве от минус 10 до минус 12 градусов, по области - от 13 до 8 градусов ниже нуля", - продолжил собеседник агентства. По его словам, днем в четверг, 22 января, на фоне местами небольшого снега температура в Москве составит 8-10 градусов мороза, по области - от минус 6 до минус 11 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах гололедица.