На Ставрополье студенческие семьи начнут получать выплаты при рождении ребенка

Сумма выплаты составит 200 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Антон Подгайко/ ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей начнут перечислять студенческим семьям на Ставрополье при рождении ребенка с 2026 года. Мера действует, начиная с 1 января 2026 года, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Планируем расширить помощь молодым семьям. Готовимся к осуществлению в крае выплаты в 200 тысяч [рублей] студенческим семьям при рождении ребенка. Сейчас идет согласование всех параметров программы. Рассчитываю, что она будет принята в феврале. Исходим из того, что выплату можно будет получить и на уже родившихся детей, начиная с 1 января 2026 года", - написал он.

На Ставрополье с 2025 года введен комплекс мер по повышению рождаемости. В их числе - выплаты беременным студенткам-очницам. "Более тысячи молодых ставропольчанок воспользовались мерой поддержки для будущих мам, которую мы ввели в прошлом году. Это единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей студенткам очного обучения вузов и ссузов, вставших на учет по беременности в медицинских учреждениях", - написал Владимиров.

Также во всех округах региона открылись пункты проката оборудования для маленьких детей. В 2025 году на оснащение пунктов было направлено около 21 млн рублей, в 2026 году закупка оборудования продолжится.