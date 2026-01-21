В Москве началась серия встреч с героями страны ко Дню студента

Первое мероприятие состоялось в Московском городском университете управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Серия встреч "Диалоги с Героями", в которых примут участие ветераны боевых действий и участники специальной военной операции, стартовала в Москве ко Дню студента.

Первое мероприятие прошло в Московском городском университете управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова. Студенты пообщались с ветераном боевых действий, участником боев в Сирии и Бахмуте, кавалером ордена Мужества Иваном Кажуриным, сообщил ТАСС координатор направления "Молодежь Москвы. Город Героев" Георгий Вильгельм.

"Сегодня у нас проходил диалог с героем, который является своеобразным "мостом" между поколениями и позволяет молодым людям почувствовать себя частью истории, задать интересующие вопросы и послушать мнение приглашенных героев и специалистов. Конечно, было интересно студентам, наша задача - создать среду и возможность, где чувство патриотизма могло бы естественно проявиться, окрепнуть и превратиться в осознанную позицию молодых людей", - сказал Вильгельм.

Он подчеркнул, что в рамках диалогов студенты вживую общаются со спикерами, обсуждают различные темы и задают интересующие вопросы. Вильгельм подчеркнул, что для участников боевых действий такие встречи тоже очень важны, потому что помогают пройти путь социализации.

"Подобные мероприятия помогают разрушить миф о том, что герои - это какие-то нереальные персонажи, так как встреча показывает, что эти люди обладают и чувством юмора, и имеют свои собственные страхи и сомнения, но самое примечательное - это то, что они говорят простыми человеческими словами, это разрушает барьер между героем на сцене и молодежью в зале", - добавил Георгий Вильгельм.