Строительство нового корпуса Ненецкой окружной больницы начнется в 2027 году

По словам губернатора Ирины Гехт, стройка "будет проходить с поддержкой федерального бюджета"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Начало строительства нового корпуса Ненецкой окружной больницы запланировано на 2027 год, в 2026 году его будут проектировать, написала в своем Telegram-канале глава Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт.

"Существенные изменения коснутся обновления инфраструктуры медицинских организаций в рамках федеральной программы модернизации. На этот год запланировали проектирование нового корпуса Ненецкой окружной больницы, который будет соединен с другими корпусами учреждения теплым переходом. Строительство здания намечено на 2027 год и будет проходить с поддержкой федерального бюджета", - отметила губернатор.

В 2026 году в Великовисочном будет построено модульное здание для амбулатории. Окружной бюджет выделит на его более 100 млн рублей. Также в этом году планируется приобрести ангиограф и оборудовать помещение под него. "Так мы сможем спасать людей с сердечно-сосудистыми катастрофами на месте, без направления в Архангельск. Это важный шаг к организации высокотехнологичной помощи в НАО", - добавила Гехт.

К "сердечно-сосудистым катастрофам" относятся, в том числе инфаркты миокарда и инсульты. В настоящее время пациентов с такими состояниями направляют из НАО в Архангельск для получения высокотехнологичной медицинской помощи.