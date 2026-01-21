В Петербурге численность избирателей за год увеличилась на 170 тыс. человек

Показатель превысил 4 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Количество избирателей в Санкт-Петербурге за год выросло на более чем 4%, превысив 4 млн человек. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале председатель горизбиркома Максим Мейксин.

"Установлена численность избирателей в Санкт-Петербурге на 1 января 2026 года. Всего на территории Санкт-Петербурга активным избирательным правом обладают 4 037 965 человек", - написал Мейксин.

По данным на 1 января 2025 года, количество избирателей в городе составляло 3 868 155 млн человек.

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в 2026 году предстоит организовать на территории города три избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также депутатов в ряде муниципальных советов.