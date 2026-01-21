Во время рейда у "Войковской" удерживали пассажиров-нарушителей

Пассажиры мешали работе контролеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. ГКУ "Организатор перевозок" счел уместным удерживание пассажиров во время усиленной проверки оплаты проезда у станции метро "Войковская", Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, в ходе рейда пассажиры мешали работе контролеров и препятствовали проверке оплаты проезда

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что контролеры во время рейда по безбилетникам около станции "Войковская" якобы запихивали пассажиров в автобусы, действовали грубо и удерживали их в салоне подвижного состава.

"Сегодня усиленная проверка оплаты проезда впервые прошла у станции метро "Войковская". Во время проверки некоторые недобросовестные пассажиры мешали работе контролеров и самовольно открыли дверь автобуса, нарушив пункт 6.4.6 Правил.

В целях обеспечения безопасности пассажиров во время несанкционированного открытия дверей, контролерами "Организатора перевозок" и сотрудниками полиции были приняты меры по урегулированию пассажиропотока согласно требованиям транспортной безопасности, а также возобновления плановой проверки оплаты проезда", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время проведения проверки оплаты проезда на конечных станциях "водитель обязан обеспечивать выход пассажиров через двери трамвая, автобуса, определенные контролерами, предварительно проинформировав пассажиров". "Таким образом, пассажирам был обеспечен выход через одну из дверей автобуса", - пояснил представитель пресс-службы.

По его словам, на каждой усиленной проверке присутствуют сотрудники полиции для обеспечения порядка и контроля за соблюдением миграционного законодательства. Несколько контролеров одновременно проверяют проездные, чтобы не задерживать пассажиров и движение городского транспорта. Проверка всего автобуса занимает не больше пяти минут. При выявлении безбилетного проезда контролеры оперативно составляют административные материалы, не мешая другим пассажирам.

С 9 января 2026 года штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда составляет 5 тыс. рублей. Пассажир всегда может обжаловать постановление об административном правонарушении в течение десяти дней с момента его вручения.