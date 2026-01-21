На Кубани готовятся к таянию максимального с 2021 года скопления снега

В расчистке краевых дорог от снега задействовано 250 единиц техники

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Сильные снегопады в Краснодарском крае, начавшиеся с ночи на 12 января, привели к большому скоплению снега впервые с 2021 года, в регионе начинается потепление, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности и готовятся к устранению последствий таяния. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания краевого штаба по ликвидации последствий непогоды.

"На прошлой неделе почти на всей территории края после сильных снегопадов установилась морозная погода. Такой снежной зимы не было с 2021 года. Ситуация для нас непривычная. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается потепление. Поэтому важно уже сейчас подготовиться к предстоящему таянию снега. Дороги в городах и районах, дворы не должны оказаться под водой. Для этого необходимо расчистить территории и крыши зданий от снега и наледи, а также проверить ливневые канализации и каналы, подготовить достаточное количество водооткачивающей техники", - говорится в заявлении главы региона.

Он добавил, что дальнейшая работа будет ориентирована на предупреждение развития паводковой ситуации. В расчистке краевых дорог от снега задействовано 250 единиц техники, муниципалитеты привлекали к расчистке тротуаров, остановок и обработке их песко-соляной смесью добровольцев от предприятий, доложил замглавы региона Евгений Пергун.

В части предупреждения развития паводковой ситуации он отметил, что в городах и районах края имеется необходимая техника для откачки воды: мотопомпы, илососы и ассенизаторские машины, налажено взаимодействие с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

"На вооружении спасателей - 95 переносных мотопомп производительностью 36 кубометров в час, 21 мобильная мотопомпа производительностью до 100 кубометров в час и 8 мотопомп производительностью 1,2 тыс. куб.м в час. Оперативный штаб и дорожные службы круглосуточно мониторят ситуации на автодорогах, организовано дежурство дорожной техники и патрулирование опасных участков", - приводит пресс-служба администрации слова Пергуна. Уточняется, что коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

С ночи на 12 января в Краснодарском крае начались обильные снегопады. Так, в Краснодаре только за первые полдня снегопада снег лег толщиной в 15 см, в некоторых районах региона выпала половина месячной нормы снега, а в некоторых оказалась превышена месячная норма. 12 января международный аэропорт приостанавливал обслуживание пассажиров из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. На 13 и 14 января из-за снегопадов в ряде школ отменяли занятия.