В Москве построили и модернизировали почти 20 газорегуляторных пунктов в 2025 году

Во время реконструкции несколько устаревших зданий ГРП и их оборудование заменили на современные газорегуляторные пункты шкафного типа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали и построили в 2025 году 19 газорегуляторных пунктов (ГРП), сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Только в прошлом году модернизировали 17 таких объектов и построили два, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он пояснил, что в ходе реконструкции ряд устаревших зданий ГРП и их оборудование заменили на современные газорегуляторные пункты шкафного типа.

"Они занимают меньше места, обладают более высокой пропускной способностью и оснащены оптимизированной системой размещения оборудования. Там, где изначально были установлены шкафные пункты, специалисты заменили их на новые, соответствующие современным требованиям и стандартам. Работы проводились в сжатые сроки без отключений, дополнительно обновили подводящие газопроводы", - добавил заммэра.

Отмечается, что установленные газорегуляторные пункты шкафного типа произведены на собственных мощностях столичного газового хозяйства. Это оборудование отличается повышенной надежностью и низким уровнем шума. Столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", заверил глава комплекса городского хозяйства.