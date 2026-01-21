В Томске устранили аварию, оставившую более 600 домов без воды

Система водоснабжения работает в штатном режиме

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Специалисты устранили дефекты на трубопроводных сетях, из-за которых более чем в 600 домах Томска отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Томскводоканала".

Утром 21 января в Томске произошла авария на трубопроводных сетях. Более 600 домов остались без холодного водоснабжения. Для жителей организовали подвоз воды рядом с местом аварии. Учеников второй смены четырех школ перевели на удаленку на время ремонта сетей. Прокурор региона взял на контроль устранение последствий порывов.

"Работы по устранению повреждения на улицы Сибирская полностью завершены. Система водоснабжения работает в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Сотрудники "Томскводоканала" выявили и устранили два порыва, которые и стали причиной аварии, сообщил в своем Telegram-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.