Суд обязал политолога Мкртчяна извиниться перед бизнесменом Карапетяном

Судья постановил, что ответчик оскорбительно высказался про оппонента в соцсети

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Лорийский областной суд Армении частично удовлетворил иск российского бизнесмена Самвела Карапетяна против политолога Арутюна Мкртчяна, обязав его принести извинения перед предпринимателем за оскорбительные высказывания в социальных сетях. Об этом сообщил адвокат Вардан Алоян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"Лорийский областной суд частично удовлетворил наш иск и обязал Арутюна Мкртчяна принести извинения Самвелу Карапетяну за его оскорбительные высказывания. Суд отметил, что пост Арутюна Мкртчяна в Facebook содержал оскорбительные высказывания, за которые он должен публично извиниться", - сообщил Алоян. Адвокат также проинформировал, что вердикт вступит в законную силу через месяц.

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, которому в Армении инкриминируются призывы к захвату власти в стране и финансовые махинации, после заключения под стражу 18 июня 2025 года, подал в судебные инстанции Армении более одного десятка исков против общественных и политических деятелей за оскорбительные или клеветнические высказывания в свой адрес. Он также требовал выплаты в размере 9 млн драмов (около $23 тыс.) в качестве компенсации за моральный ущерб. Среди тех, на кого Карапетян подал в суд? пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, замруководитель его аппарата Тарон Чахоян, депутаты парламента Армении от правящей силы "Гражданский договор" Арсен Торосян (ныне министр труда и социальных вопросов - ред.) и Айк Конджорян и другие.