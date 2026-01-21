В Свердловской области направят около 12,5 млрд рублей на ремонт дорог

Их общая протяженность составит 197,1 км

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2026 году планируют отремонтировать порядка 50 участков дорог общей протяженностью 197,1 км и более десяти искусственных сооружений в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На эти цели направят около 12,5 млрд рублей, сообщил губернатор Денис Паслер.

"В этом году продолжим работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Планируем отремонтировать 13 искусственных сооружений и 49 участков региональных дорог общей протяженностью 197,1 км. На реализацию этих проектов направим почти 12,5 млрд рублей", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В частности, запланирован ремонт участка Серовского тракта, обеспечивающего выезд в соседние регионы, загруженных автомагистралей Нижняя Салда - Алапаевск и Нижние Серги - Михайловск - Арти, участков дороги Байкалово - Туринская Слобода - Туринск, которая важна для обеспечения транспортной доступности небольших населенных пунктов. Помимо этого, на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск с 20-го по 27-й км дорожное полотно расширят до четырех полос. Кроме участков региональных автодорог, в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние участки дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, добавил губернатор.

Паслер также сообщил о планах развития Туринского муниципального округа по итогам рабочей поездки на эту территорию. Так, в бюджете предусмотрят средства для благоустройства мемориального комплекса защитникам Отечества, улицы Путейцев и исторического сквера. Будут отремонтированы системы водоснабжения в двух селах, два дома культуры в Туринске и пять многоквартирных домов по региональной программе капитального ремонта. Также власти обеспечат возможность для газификации 2,2 тыс. домовладений муниципального округа.