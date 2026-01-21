В Москве спасатели усилили патрулирование рек и водоемов

Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов с учетом образования на акватории ледового покрытия. Призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что на столичных водоемах толщина льда составляет от 16 см до 25 см, на Москве-реке - от 4 см до 14 см, на Химкинском водохранилище - до 18 см, на водоемах в ТиНАО - 20 см.

"Регулярно проводим замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км в час. Все суда укомплектованы средствами спасения, дополнительно в зимний период используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль", - добавил заммэра.

По его словам, для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими у водоемов и рыбаками. Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.