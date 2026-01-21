Парфенчиков: в Карелии в 2026 году приступят к капремонту зданий девяти школ

По федеральной программе капремонта также приведут в порядок здания трех детских садов

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 января. /ТАСС/. Здания девяти средних общеобразовательных учреждений Карелии начнут капитально ремонтировать в 2026 году. Также по федеральной программе капремонта приведут в порядок здания трех детских садов, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания по социально-экономическому развитию Петрозаводска.

"В этом году приступим к ремонту Петровского дворца. Это будет, наверное, самый сложный объект за всю историю реализации программы капремонта образовательных учреждений. В Петровском дворце дети не только учатся, но и получают дополнительное образование, и это не одна тысяча мальчишек и девчонок. Ремонт начнем, безусловно с пищеблока. Также приступим к ремонту еще восьми школ и трех детских садов", - написал Парфенчиков.

По его словам, в 2026 году планируется завершить начавшиеся ранее капитальные ремонты в четырех петрозаводских школах, на работы в которых из республиканского бюджета было выделено почти 150 млн рублей.

Также капремонт завершится в средних общеобразовательных учреждениях города Беломорска и поселка Кубово в Пудожском районе. В целом, за последние три года в программе капитального ремонта приняли участие 11 школ карельской столицы. В 2025 году были отремонтированы шесть школьных зданий.