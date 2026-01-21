Олимпийский комитет Турции ждет результатов ДНК-теста в Стамбуле

По завершении необходимых процедур, тело увезут на родину

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет Турции ждет результатов теста ДНК, который будет проведен для установления личности человека, чье тело было обнаружено на побережье Босфора. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь комитета Мурат Агджа.

"Сейчас в Институте судебной медицины продолжаются процедуры, связанные с обнаруженным телом и установлением личности. Будет экспертиза ДНК. Нас уведомят официально о ее результатах, если подтвердится, что тело принадлежит российскому пловцу. До этого момента дальнейших комментариев по этой теме мы давать не можем", - сообщил Агджа. Он также добавил, что судебные власти занимаются этим делом в стандартном закрытом режиме и из Олимпийского комитета никто не участвует в этих процедурах.

Родители Свечникова ранее прибыли в Стамбул для сдачи ДНК-теста в Институте судебной медицины. Сразу из аэропорта они проследовали в ведомство, где в настоящее время завершились требуемые процедуры.

Мать спортсмена, отвечая на вопросы турецких журналистов по прилете сказала, что ей сообщили "об обнаружении ее сына". Она добавила, что "по завершении необходимых процедур, тело увезут на родину", передало агентство IHA.