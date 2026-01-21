В Белгороде ограничили движение на участке, где обнаружили воронку от боеприпаса

Полиция и ГИБДД оцепили потенциально опасную зону

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Полиция и ГИБДД оцепили участок на улице Губкина в Белгороде, где обнаружена воронка от боеприпаса, введено временное ограничение движения. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

"На участке улицы Губкина, от улицы Спортивной до улицы Буденного, введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Обнаружена воронка боеприпаса. <...> Полиция и ГИБДД оцепили потенциально опасную зону и перекрыли движение", - написал он.

Демидов отметил, что на месте главы управ мэрии Белгорода организуют помощь в переводе жителей из близлежащих домов в безопасные места.

Мэр добавил, что движение будет восстановлено, когда оперативные службы будут уверены в безопасности.