Путин назвал поддержку бойцов СВО и их семей моральной обязанностью государства

Президент попросил уделять этому первостепенное значение и внимание

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Поддержка защитников Отечества и членов их семей - это моральная обязанность государства, подчеркнул президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Это просто обязанность государства, моральная обязанность - поддержать наших бойцов и наших ветеранов", - указал верховный главнокомандующий.

"Поэтому прошу вас уделять этому первостепенное значение и внимание", - обратился глава государства к членам правительства.

"Надеюсь на то, что те вопросы, которые поступали в ходе прямой линии - ну, и те, что возникают в ходе совместного обсуждения между военными, силовыми ведомствами и гражданскими структурами правительства, все они будут в центре вашего внимания, и по ним будут приниматься своевременные решения", - заключил Путин и добавил, что "через некоторое время" вместе с членами кабмина вернется к теме, так что призывает "быть готовыми доложить, что сделано".