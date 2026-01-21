Число вакантных ставок педагогов дошкольного образования составляет 1,6%

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, специалистов с высшим образованием для системы дошкольного образования готовят 36 педагогических вузов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество вакантных ставок педагогов дошкольного образования в РФ на данный момент составляет 1,6% от общего числа. Это чуть более 10 тыс. человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на первом в 2026 году совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Всего в сфере дошкольного образования сегодня работают 637 с лишним тысяч педагогов, из них почти полмиллиона - это воспитатели. Вакантных ставок на текущий момент чуть более 10 тыс., это примерно 1,6%", - сказал он.

Чернышенко добавил, что специалистов с высшим образованием для системы дошкольного образования готовят 36 педагогических вузов. Подготовку в системе СПО ведут 409 профессиональных организаций, а также 47 вузов и их филиалы.

По словам вице-премьера, в прошлом году по программам высшего образования выпустилось 3,4 тыс. человек, по программам СПО - более 19 тыс., что больше на 5,2%, чем в 2023 году.