Цивилева: пенсия обратившейся к Путину вдовы бойца СВО выплачена в полном объеме

Вдова участника спецоперации, погибшего в январе 2024 года, сообщила, что она и двое детей до сих пор не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пенсия вдове участника СВО Кристине Гребе, обратившейся к президенту России Владимиру Путину на программе "Итоги года", назначена комиссариатом и выплачена в полном объеме. Об этом на совещании президента с членами правительства сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

В декабре на прямой линии к главе государства обратилась жительница Новосибирска Кристина Гребе. Вдова участника спецоперации, погибшего в январе 2024 года, сообщила, что она и двое детей до сих пор не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца. Тогда президент извинился перед женщиной и заверил, что ее обращение будет быстро решено.

"Пенсия Кристине Сергеевне и ее двум сыновьям назначена военным комиссариатом Новосибирской области и выплачена в полном объеме", - доложила Цивилева.