Около 90 свидетелей выступили по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

После завершения допроса свидетелей планируется заслушать 43 потерпевших

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана заслушал показания около 90 свидетелей по делу в отношении организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики. Уголовное дело заочно рассматривается в отношении Ильи Пономарева (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов), Абакара Абакарова и Исраила Ахмеднабиева.

"Судебное разбирательство находится на стадии допроса свидетелей. К настоящему моменту исследованы показания около 90 свидетелей из запланированных 122, параллельно изучаются письменные доказательства. После завершения допроса свидетелей планируется заслушать 43 потерпевших, затем состоятся судебные прения, после чего судья удалится для вынесения решения", - передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

На заседании 21 января опрошены и оглашены показания 17 свидетелей. "Мы слышали множество выстрелов. <…> Примерно в 2 часа ночи все протестующие и ворвавшиеся лица покинули помещения аэропорта, аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Общее количество лиц, попавших на территорию терминала, сказать не могу, но их было очень много", - зачитали на заседании показания одного из свидетелей.

Следствие установило, что 29 октября 2023 года Илья Пономарев, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев в мессенджере Telegram размещали в общем доступе публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля. Жителей региона призывали к массовым беспорядкам, перекрытию дорог в районе международного аэропорта Уйташ в Махачкале. Также публиковалась информация о сборе средств на финансирование экстремистской деятельности.

В результате в ночь на 30 октября десятки жителей республики проникли на территорию аэропорта, устроив погромы и повредив имущество на сумму более 24 млн рублей. В ходе беспорядков пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов.

Ранее суды уже вынесли приговоры 135 фигурантам дела, назначив им наказания в виде лишения свободы на сроки от 6,5 до 15 лет.