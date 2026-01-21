На Ставрополье запланировали строительство 10 объектов водоснабжения на 2026 год

В регионе отмечают высокий процент износа сетей водоснабжения

СТАВРОПОЛЬ, 21 января./ТАСС/. Десять объектов водоснабжения начнут строить на Ставрополье в 2026 году. Один из них предназначен для дальнейшего развития Ставропольской агломерации, сообщил во время прямой линии министр ЖКХ края Александр Рябикин.

"В этом году планируем приступить к реализации десяти объектов капитального строительства. Это 10-й и 11-й микрорайон [в селе Кочубеевском], это "Звездный" в Рыздвяном, мероприятия на территории Предгорного округа, на территории города Ставрополя - строительства сетей водоснабжения к хутору Демино для дальнейшего развития Ставропольской агломерации", - сообщил он во время эфира на площадке краевого Центра управления регионом.

Рябикин отметил, что в Ставрополе также продолжится ранее начатое строительство подающего водовода. "Продолжаются работы по Ставропольской агломерации. Это строительство подающего водовода на очистные сооружения водоснабжения в городе Ставрополь от Сенгилеевского водохранилища. <…> Подающий водовод, который обеспечит стабильное качественное водоснабжение всей Ставропольской агломерации", - пояснил краевой министр.

В последние пять лет в регионе растет объем финансирования, выделяемого на развитие водоснабжения. "Вопросы водоснабжения находятся в топе, в первой тройке вопросов на ежедневном контроле губернатора Владимира Владимирова. В последнее время выделяется достаточно большой объем финансирования на реализацию объектов. С учетом привлечения средств федерального бюджета эти объемы исчисляются миллиардами рублей, но и их пока не хватает", - сообщил Рябикин.

В регионе отмечается высокий процент износа сетей водоснабжения. Для оперативной ликвидации аварийных ситуаций в 2025 году краевой бюджет направил более 100 млн рублей на закупку трубной продукции, которую предоставляли ресурсоснабжающим организациям.

"В этом году также объем финансирования не снижается, даже будет немножко увеличен по решению губернатора. Все будет направлено в дело, чтобы устранять порывы, ветхие сети, дырявые трубы. Мы их будем менять", - отметил министр ЖКХ края.