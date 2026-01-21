Единое пособие при небольшом превышении доходов назначат на 231 тыс. детей

Это 73,8 тыс. семей, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число детей, на которых будет назначено Единое пособие по новому правилу, учитывающее небольшое превышение доходов семьи, составит 231 тыс. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По оценке, количество детей, которым будет назначено единое пособие по новому правилу, составит 231,2 тысячи человек. Это 73,8 тысячи семей", - сказала Голикова на совещании у президента с членами правительства.

Она добавила, что в 2026 году на эти цели дополнительно направят 25,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней, включая 20 млрд рублей из федерального бюджета.