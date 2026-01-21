"Страна": десятки жителей Хмельницкого вышли на протест из-за отсутствия света

Демонстранты собрались у здания горсовета

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Жители города Хмельницкого на западе Украины вышли к зданию горсовета на акцию протеста из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным на акцию вышли десятки горожан. Также опубликовано несколько видео, на которых видно протестующих и сотрудников полиции. На одном из них собравшиеся в грубой форме спрашивают, куда делась электроэнергия.

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в украинской столице впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.