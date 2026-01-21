На Херсонщине пять муниципальных округов отключили от электричества

Ограничения подачи электричества связаны с проведением аварийно-восстановительных работ

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 21 января. /ТАСС/. Аварийное отключение оставило без электричества пять муниципальных округов Херсонской области, сообщили в Telegram-канале "Херсонэнерго".

"Херсонэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК" информирует. Сегодня аварийно приостановлена подача электроэнергии в Каланчакский муниципальный округполностью, Чаплынский мунициаальный округ полностью, Ивановский муниципальный округ полностью, Новотроицкий муниципальный округ частично, Каховский - частично", - следует из сообщения.

Там уточнили, что ограничения подачи электричества связаны с проведением аварийно-восстановительных работ.