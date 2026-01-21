В РФ очереди в группы до трех лет в детсадах сократились до 4,5 тыс. человек

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России 6 млн 86 тыс. детей посещают дошкольные образовательные учреждения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Очереди в группы до трех лет в детских садах России сократились с 214 тыс. до 4,5 тыс. человек с 2019 по 2025 годы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на первом в 2026 году совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"[С 2019 по 2025 годы] очереди в группы до трех лет сократились кардинально - с 214 тыс. до 4,5 тыс.и человек. И в основном в очереди, мы проверяли, остаются те, кто хотят, чтобы сад был в шаговой доступности", - сказал он.

Чернышенко добавил, что с 2024 года доступность детских садов практически полная.

Он также отметил, что всего в России 6 млн 86 тыс. детей посещают дошкольные образовательные учреждения. Из них чуть более миллиона - это дети в возрасте от двух месяцев до трех лет.