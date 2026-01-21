Электрички Рижского направления МЖД задерживаются в сторону области

МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Несколько электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в сторону области по техническим причинам. На движение поездов МЦД-2 ситуация не влияет, сообщили ТАСС в пресс-службе железной дороги.

"В настоящее время по техническим причинам пригородные поезда дальних маршрутов Рижского направления в сторону области следуют с отклонением от графика. Поезда МЦД-2 курсируют с установленным интервалом", - говорится в сообщении.

МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все необходимое для введения поездов в график.