В Гренландии выпустили инструкцию по подготовке к возможному кризису

Работа над инструкцией началась в 2025 году после отключений электроэнергии

СТОКГОЛЬМ, 21 января. /ТАСС/. Правительство Гренландии (Naalakkersuisut) выпустило для жителей страны брошюру "Готовы к кризисам - будьте готовы на пять дней". Издание содержит набор простых и практических советов о том, как домохозяйства острова могут подготовиться к потенциальному кризису, сообщается на сайте гренландского кабинета.

Работа над инструкцией началась в 2025 году после отключений электроэнергии. "Рекомендации были подготовлены для повышения безопасности населения и обеспечения еще большей готовности общества в целом", - говорится в сообщении. Брошюра освещает вопросы, касающиеся, среди прочего, питьевой воды, продуктов питания, лекарств, отопления, связи и учета особых потребностей. "Советы носят рекомендательный характер и должны быть адаптированы к ситуации, финансам и местным условиям конкретного домохозяйства", - отмечают авторы.

Брошюра стала результатом совместной работы ведомств, муниципалитетов, полиции Гренландии, Арктического командования Дании и независимых компаний.