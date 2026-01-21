В Калининграде пансионат приостановил работу из-за гриппа с летальным исходом

Управление Роспотребнадзора по региону выявило многочисленные нарушения обязательных требований законодательства

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Суд на 80 суток приостановил работу одного из пансионатов для пожилых граждан в Калининграде. Причина - случаи заболевания гриппом, в том числе со смертельным исходом, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Проверка выявила в учреждении и другие нарушения и заболевания.

"Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области организовано эпидемиологическое расследование случаев заболевания гриппом четырех постояльцев ООО "Калининградский пансионат", включая случай летального исхода заболевания без обращения за медицинской помощью. <...> Суд признал ООО "Калининградский пансионат" виновным в совершении правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 80 суток", - сказано в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по региону выявило многочисленные нарушения обязательных требований законодательства. К приготовлению пищи привлекались лица, не состоящие в трудовых отношениях с ООО "Калининградский пансионат", не имеющие медицинских книжек, допуска к работе, результатами вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Выявлена мясная продукция с истекшим в ноябре-декабре 2025 года сроком годности. Результаты лабораторного исследования смывов с кухонного, разделочного инвентаря подтверждают несоблюдение установленных требований к мытью и дезинфекции, выявлены бактерии группы кишечной палочки. Сотрудники областного управления Роспотребнадзора организовали медицинский осмотр постояльцев и зафиксировали у некоторых постояльцев пансионата признаки инфекционных заболеваний, включая чесотку.

Совместно с министерствами здравоохранения и социальной политики региона организована оперативная госпитализация лиц с признаками инфекционного заболевания и перевод остальных постояльцев в государственные социальные учреждения.

ООО "Калининградский пансионат" оказывает для пожилых людей услуги "по временному пользованию за установленную плату койко-места в помещении временного проживания, помещения для организации гигиенического, социально-бытового обслуживания", включая организацию питания.