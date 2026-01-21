Солодов предложил упростить требования к вывозу из городов снега без реагентов

Предварительно этот вопрос обсуждался с Роспотребнадзором и Минприроды, сообщил губернатор Камчатского края

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Регионам, страдающим от снегопадов, необходима возможность вывозить чистый, не обработанный химическими реагентами снег, за пределы городов, а не только на специализированные полигоны. Такое предложение высказал на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Важный системный вопрос - это возможность вывоза чистого снега, без реагентов, - мы [на территории Камчатского края] не применяем реагенты химические, - в упрощенном порядке на рельеф и прибрежную полосу, а не только на специализированные полигоны. Это потребует корректировки СанПиНа и выделения понятий "загрязненный снег" и "просто снег". Сейчас такая возможность прорабатывается для территории вечной мерзлоты. Я попросил бы, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность распространения на регионы с экстремальной снеговой нагрузкой", - обратился губернатор к президенту.

Солодов отметил, что предварительно этот вопрос обсуждался с Роспотребнадзором и Минприроды.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня. Власти Камчатки обратятся к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий непогоды.