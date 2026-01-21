В Москве стартовал финал конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы"

Мероприятие проходит в рамках Дней студенчества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стартовал финал городского конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы", на котором 20 студентов примут участие в гала-концерте, покажут творческие номера и совершат дефиле. Об этом журналистам сообщила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Мероприятие проходит в рамках Дней студенчества на площадке концертного зала "Москва".

"На этой неделе в Москве празднуют Дни студенчества, это наш традиционный праздник, который мы делаем для студентов вместе со всем городом. В этом году этот праздник длится целую неделю и пройдет в самых разных форматах. Сегодня у нас большой финал конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы". Ребята целый год готовились к финалу, проходили отборочные этапы, была долгая подготовка номеров и различных декораций, ребята сами этим занимались", - сказала Савинкина.

Она отметила, что по итогам финала будут определены двое лучших - мисс и мистер студенчество. Победители поедут представлять Москву на федеральный этап конкурса. Савинкина выразила надежду, что там столичных студентов высоко оценят.

Она добавила, что в честь Дня студенчества в Москве также проходят различные интеллектуальные игры, карьерные события, командные игры, творческие мастер-классы и многое другое. Площадками праздника стали десятки площадок по всему городу.