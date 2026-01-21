Политолог Калачев: Трамп речью в Давосе хотел открыть новую страницу истории
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп своим резонансным выступлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе стремился не просто запугать Европу, а попытался задать точку отсчета нового периода мировой истории. Такое мнение ТАСС выразил политолог, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Константин Калачев.
В ходе своего выступления в Давосе Трамп в числе прочего заявил, что Гренландия, по его мнению, является частью Северной Америки и американской территорией. Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми, а США заинтересованы в сильных союзниках, поэтому ей следует менять свою политику, отметил Трамп.
"Трамп фактически обнуляет новейшую историю и предлагает новую точку отсчета. Система, построенная после Второй мировой войны, больше не работает. Трамп не просто пугает Европу, а отбрасывает политкорретность и говорит, как оно на самом деле есть", - пояснил он.
По мнению Калачева, не стоит обольщаться, что Трамп готов удовлетвориться Западным полушарием, так как его цель - мировая гегемония.
При этом Европа, в отличие от Канады, была не готова смиряться с такими откровениями. "Зато канадский премьер расставил все точки над "и", предложив пересобраться заново", - заключил собеседник агентства.