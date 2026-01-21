Трутнев: нужно снять правовые ограничения, которые мешают работе в условиях ЧС

По словам полномочного представителя президента РФ в ДФО, также обсуждались вопросы правового регулирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Необходимо снять ряд правовых ограничений, которые мешают при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Вопросы регулирования, надо правильно написать бумаги. Сделать это необходимо. В основном эти бумаги связаны с законодательной деятельностью в сфере экологии и охраной окружающей среды. С уважением отношусь к этой работе, но, тем не менее, это регулирование в период чрезвычайных ситуаций, когда возникает угроза жизни и здоровью людей, должно подчиняться МЧС, а не Минприроды. Целый ряд ограничений должен быть ликвидирован. Причем ликвидирован быстро и без проволочек", - сказал Трутнев по итогам совещания по ликвидации последствий экстремального снегопада в Камчатском крае.

Вице-премьер указал, что подобные трудности возникали при тушении пожаров и устранении последствий схода железнодорожного состава. "К сожалению, у нас регулярно возникают ситуации с нестыковками нормативных документов. Это было в том числе во время пожаров в Якутии. Это было при сходе железнодорожного транспорта с полотна Транссиба. Вдруг выясняется, что мы не можем укрепить железнодорожное полотно, потому что нельзя брать скальный грунт из карьера. Сейчас мы должны придумывать, что нужно делать со снегом в Петропавловске-Камчатском. Такие же проблемы возникают при лесных пожарах, когда мы узнаем, что полосу обхода вокруг населенных пунктов сделать нельзя", - пояснил он.

Также обсуждались вопросы правового регулирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководством Камчатского края совместно с Минприроды России согласована целесообразность организации временных полигонов хранения снега. Обсуждалось внесение изменений в ведомственные нормативные акты Роспотребнадзора и Минстроя России для того, чтобы отнести снег без реагентов к другому классу отходов. Предложения оперативно прорабатываются с руководством Камчатки.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня. Власти Камчатки обратятся к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий непогоды.