Оставленная запертой в квартире в Воронеже девочка нашла новую семью

Над ребенком оформлена опека, но позже забравшие ее люди, скорее всего, пройдут процедуру удочерения, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Девочка, в апреле на неопределенный срок оставленная матерью запертой в воронежской квартире и позже помещенная в одно из воронежских социальных учреждений, обрела новую семью. Об этом на пресс-конференции в среду журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина.

"Конечно, мы за этого ребенка просто сердцем болели, все к нему привязались. Она в социально-реабилитационном центре была, и вот я хочу сказать, что в конце октября мне посчастливилось. <…> Когда тебе дают возможность еще прикоснуться к чужому счастью, это, наверное, просто бесценно. И у меня была возможность познакомиться с теми людьми, которые стали ей семьей, мы два дня вместе провели, мы вместе уезжали из социально-реабилитационного центра", - рассказала Севергина.

Она пояснила, что, согласно законодательству, над ребенком оформлена опека, но позже забравшие ее люди, скорее всего, пройдут процедуру удочерения. Девочка, по словам Севергиной, сразу нашла контакт с людьми, забравшими ее из реабилитационного центра. Кроме задержанной и впоследствии лишенной родительских прав матери, у девочки не было других родственников в Воронеже, по ее судьбе шла совместная работа с коллегами из Калуги.

"Абсолютно такой ребенок волшебный. <…> Она все время улыбается. Освоилась там с больничными нянями, <…> она собирала со всех газонов одуванчики и дарила каждый день нянечкам эти одуванчики. Конечно, мы за этого ребенка просто сердцем болели, все к нему привязались", - добавила уполномоченная по правам ребенка.

19 декабря Левобережный районный суд Воронежа назначил матери девочки наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Установлено, что, проживая вместе со своей малолетней дочерью, в первой половине дня 11 апреля женщина покинула квартиру на неопределенное время, заперев там дочь и никому об этом не сообщив. Во время своего отсутствия она отдыхала, при этом для нее было очевидно, что ребенок находится в беспомощном положении, без пищи, воды, возможности позвать на помощь и самостоятельно выбраться. Вечером 14 апреля, забравшись на подоконник и открыв окно квартиры, девочка сумела привлечь внимание прохожих - ребенка доставили в больницу, была оказана квалифицированная медицинская помощь.