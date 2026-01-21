Мурашко: сервисы для отслеживания уровня глюкозы включат в "белый список"

Это произойдет в первом квартале 2026 года, сообщил министр здравоохранения России

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сервисы, помогающие отслеживать уровень глюкозы в крови через системы непрерывного мониторинга, будут включены в "белый список" интернета для работы таких приложений в условиях перебоя связи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Также в ходе прямой линии [с президентом РФ Владимиром Путиным] прозвучал вопрос по включению интернет-сервисов мониторинга глюкозы в "белые списки", передачу данных с приборов в случае ограничения связи. Хочу отметить, что Минцифры проработало этот вопрос и он будет реализован, по их данным, в первом квартале 2026 года", - заявил Мурашко.