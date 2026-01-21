Мурашко: запас льготных лекарств в РФ составляет три месяца

Все средства стабильно вводятся в гражданский оборот

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Запас лекарственных препаратов для льготных категорий граждан в России составляет три месяца, при этом все средства стабильно вводятся в гражданский оборот. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В 2020 году был запущен принципиально важный инструмент - это федеральный регистр граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение. Сегодня этот регистр - действенный механизм, в нем актуализируется информация о всех гражданах, которые имеют право на получение препаратов. Плюс система маркировки, которая позволяет нам мониторировать наличие препаратов на рынке. <…> Все препараты стабильно находятся в гражданском обороте. И сегодня, по оценке, запасы превышают трехмесячный уровень", - сказал он.

Министр добавил, что качество всех средств проверяется одинаково, а на рынок допускаются только проверенные лекарственные препараты. Также разрабатываются меры по повышению физической доступности лекарственных препаратов.

Мурашко пояснил, что систематических проблем с перебоем в поставках тех или иных лекарственных препаратов на рынке не отмечено. "С 1 марта 2026 года также заработает федеральный регистр с отдельными заболеваниями пациентов. Это позволит нам уже более четко, таргетированно планировать лекарственное обеспечение на основе актуальных данных. Это еще один хороший формат планирования", - заключил министр.