На форуме "Экономика Наследия" обсудят культурное достояние как драйвер развития

Форум откроется 22 января в замке Нойхаузен в Гурьевске Калининградской области

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Более 450 человек примут участие в форуме "Экономика Наследия", который откроется 22 января в замке Нойхаузен в Гурьевске Калининградской области, организаторы намерены показать, что объекты культурного наследия страны могут быть драйвером развития регионов и страны. Об этом сообщила на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Калининград" соучредитель агентства развития исторической среды "Центр капитализации наследия" Анастасия Грушецкая.

"Да, мы, конечно, не ожидали такого большого ажиотажа. Мы изначально думали, что форум на 80-150 человек, но когда мы приблизились к отметке в 450 - 500 человек, были более чем удивлены, - сказала Грушецкая. - Наша задача сделать тему [восстановления] наследия модной, форум сделать максимально практичным, чтобы люди получили максимальную пользу не теоретически, чтобы были максимально позитивные кейсы. Сменить парадигму, что наследие - это обуза, на то, что наследие может быть драйвом развития".

Она добавила, что объекты культурного наследия могут дать капитализацию не просто в виде отреставрированных объекта, они выполняют социальные, историко-культурные функции, это достояние страны, то, на чем строится национальная идентичность.

Грушецкая отметила, что Калининградская область выбрана из-за ее уникального наследия и ее программы вовлечения исторических памятников в экономический оборот. "В первую очередь, нам, конечно, очень хочется подсвечивать наши регионы, которые сейчас делают какие-то колоссальные прорывы в области наследия", - сказала она. По ее словам, в Калининградской области огромная концентрация исторического наследия. "Это сложное наследие - немецкое историческое наследие, которое надо преобразовать к российскому культурному коду. И, конечно, уникальная программа вовлечения исторических памятников в экономический оборот, которая была создана в регионе" В частности, как пример она привела отреставрированный замок Нойхаузен, который стал мультифункциональным объектом.

Форум будет менять локации

Директор благотворительного фонда "Том Сойер Фест - Наследие", организатор форума "Экономика наследия" Анастасия Кнор напомнила в соответствии с поручением президента России поставлена задача восстановить не менее тысячи объектов культурного наследия к 2030 году. "При введении их в хозяйственный оборот мы получим 53 тыс. рабочих мест, по предварительному расчету, 19 млрд рублей дополнительных налоговых отчислений от объектов, которые заработают уже [на территории] памятников архитектуры, исторических зданиях", - отметила она. Она добавила, что всего можно говорить о 160 тыс. объектов культуры в РФ. По ее словам, форум будет менять локации. "Мы планируем посмотреть другие регионы для того, чтобы в том числе и приподнимать их истории, связанные с наследием, показывать их опыт", - сказала Кнор.

Пример нового видения объектов культурного наследия

Руководитель отдела развития замка Нойхаузен Ольга Тесленко отметила, что восстановленный замок Нойхаузен в Гурьевске Калининградской области за полгода после реставрации посетили более 100 тыс. человек, а сам объект был удостоен стать площадкой форума.

"Мы открылись 1 июня <…>. Мы перешагнули стотысячную отметку за эти семь месяцев. <…>. Поток в замок в некоторые дни составляет свыше 1 200 человек. Это огромный успех всей команды", - сказала Тесленко. По ее словам, замок Нойхаузен - это своего рода отчет о проделанной работе. Она напомнила, что меньше чем за два года "увлеченная команда восстановила бывшую автобазу из руин в замечательный многофункциональный объект", отметив, что на восстановление замка из регионального бюджета по программе вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот было направлено 352 млн рублей, хотя затрачено средств было значительно больше.

Тесленко отметила, что 48% билетов для посещения замка - льготные, и из них 15% - бесплатные для многодетных семей, что подчеркивает социальную миссию объекта. По ее словам, он выиграл грант на проведение форума. "Мы переформатировали весь замок и создали за короткий срок новую удивительную конференц-площадку в архитектурном лабиринте", - отметила она.

Тесленко также рассказала, что менее чем за год была издана книга о замке Нойхаузен, хотя были утрачены архивы и не было доступной информации об этом историческом объекте. Была привлечена историк архитектуры Ирина Белинцева. "Она стала копать. Это библиотеки Варшавы, Берлина, Москвы и Санкт-Петербурга",- отметила Тесленко. По ее словам, на сегодняшний день в книге собраны все факты о замке. Она также рассказала, что в планах издать архитектурная азбуку по замкам. "Это важно, когда восстанавливают объект, не все знакомы с профессиональными понятиями", - сказал Тесленко.

Форум

Форум пройдет 22-23 января с участием инвесторов, девелоперов, реставраторов, архитекторов, представителей властных органов и общественных организаций из регионов России и зарубежья. В качестве спикеров форума, в частности, заявлены управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, председатель Комиссии "Опоры России" по развитию бизнеса, сохраняющего историко-архитектурное наследие, старший вице-президент и сооснователь Ассоциации "Клуб инвесторов в историческую недвижимость" Татьяна Львова, представитель департамента управления делами и цифровой трансформации Минкультуры России Татьяна Молодцова, директор проектов дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Анна Рожкова. ТАСС является официальным информационным партнером форума.