В ОП считают, что ограничение доступа детей к соцсетям требует обсуждения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инициатива об ограничении доступа детей к социальным сетям должна быть обсуждена экспертами, при этом необходимо формировать содержательный контент для подрастающего поколения. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя предложение зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова о запрете доступа к соцсетям для детей до 14 лет и об ограничении доступа с 14 до 16 лет.

"Я сам являюсь сторонником ограничений доступа к социальных сетям, причем ранее уже предложил ограничивать доступ к соцсетям и разрешить его только с 16 лет. При этом также считаю, что инициатива нуждается в широком экспертном обсуждении, в комментарии депутата Свинцова отмечается, что она исходит от медицинского сообщества", - сказал Машаров.

Он напомнил, что его предложение ограничения по возрасту и допуск россиян к соцсетям с 16 лет основывалось на необходимости защиты детей от кибермошенников.

"Действительно, эта проблема стоит очень остро, но одними ограничениями мы ситуацию не решим, совместная задача государства, общественности и бизнеса в формировании содержательного и конструктивного контента, чтобы мы не опасались того, что, допустив детей в социальные сети, мы можем их потерять", - сказал Машаров.

Он отметил, что экспертам полезно будет изучить опыт разработки законопроектов об ограничении доступа детей к соцсетям в Казахстане. "Надо посмотреть с позиции возможного роста использования VPN-сервисов. <...> Возможно, в дальнейшем в рамках Евразийского экономического союза можно будет говорить о потенциальном модельном регулировании подходов к нормативному содержанию онлайн-платформ", - сказал Машаров.