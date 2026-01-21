В Смоленской областной больнице возводят новое модульное приемное отделение

Оно позволит выстроить полный цикл оказания экстренной медпомощи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Модульное приемное отделение возводят на базе Смоленской областной клинической больницы. Оно позволит выстроить полный цикл оказания экстренной медпомощи, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В Смоленской областной клинической больнице ежедневно спасают десятки жизней. <...> В медучреждении возводим новое модульное приемное отделение. Оно будет многофункциональным и позволит выстроить полный цикл оказания экстренной медицинской помощи. В новом отделении предусмотрены зоны распределения пациентов по степени тяжести, палаты, кабинеты рентгенологической диагностики и компьютерной томографии", - написал он в своем Telegram-канале.

Как добавил глава региона, работы коснулись и других подразделений областной больницы: отделения анестезиологии и реанимации, где обновят инженерные коммуникации, полы, окна, а также установят современные потолочные консоли для размещения медицинского оборудования. Кроме того, реконструкция затронула и операционный блок, где проводят операции нейрохирургического, урологического и других профилей.

Анохин также сообщил, что в больницу поступает новое оборудование. "Недавно больница получила новую эндоскопическую технику, оборудование для урологического отделения, современный лазерный аппарат российского производства, который позволяет проводить малоинвазивные операции с минимальной травматичностью для пациентов", - написал губернатор.