В Госдуме поддержали продление времени работы детсадов

Продленный режим работы детских садов и яслей помогает молодым матерям без лишнего стресса возвращаться к работе, отметила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Продление работы детских садов и яслей позволит поддержать семьи и окажет положительное влияние на демографию в стране. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова ("Единая Россия").

"Продленный режим работы детских садов и яслей помогает молодым мамам без лишнего стресса возвращаться к работе, не выпадая из профессии, - сказала депутат. - Это очень правильный и продуманный шаг, который подтверждает: поддержка семей и демографии - реальный приоритет".

По ее словам, подобные решения повышают уверенность семей в завтрашнем дне и создают условия, при которых рождение детей не становится препятствием для самореализации и стабильного дохода.

Ранее эта тема обсуждалась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.