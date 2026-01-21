В Госдуме поддержали продление времени работы детсадов
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Продление работы детских садов и яслей позволит поддержать семьи и окажет положительное влияние на демографию в стране. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова ("Единая Россия").
"Продленный режим работы детских садов и яслей помогает молодым мамам без лишнего стресса возвращаться к работе, не выпадая из профессии, - сказала депутат. - Это очень правильный и продуманный шаг, который подтверждает: поддержка семей и демографии - реальный приоритет".
По ее словам, подобные решения повышают уверенность семей в завтрашнем дне и создают условия, при которых рождение детей не становится препятствием для самореализации и стабильного дохода.
Ранее эта тема обсуждалась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.