В Чувашии умерла участница Курской битвы Агриппина Янович

Ей было 100 лет

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Участница Курской битвы и Восточно-Прусской операции Агриппина Янович умерла в Чувашии на 101-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Тяжелая утрата для всей Чувашии. На 101-м году ушла из жизни Агриппина Алексеевна Янович - человек-эпоха, наш легендарный ветеран и почетный гражданин республики", - написал он.

По словам Николаева, Агриппина Янович принадлежала к поколению героев. "Ее жизненный путь - это пример истинного служения Отечеству. С 1942 года на передовой, в самом пекле войны, она спасала жизни солдат. Два ранения, тяжелейшие фронтовые будни, но Агриппина Алексеевна сохранила в себе милосердие и веру в людей на всю долгую жизнь", - добавил глава региона.

Николаев вспомнил встречу с ветераном накануне Дня Победы. Несмотря на почтенный возраст, в Янович чувствовались внутренняя сила, простота и удивительная, светлая искренность, отметил руководитель региона и выразил соболезнования семье.

Агриппина Янович - уроженка деревни Верхние Татмыши Аликовского района. Весной 1942 года была призвана на военную службу и прошла боевой путь от Москвы до Кенигсберга в качестве медсестры. С 5 июля по 23 августа 1943 года участвовала в Курской битве. После этого прошла через Белоруссию, Латвию и приняла участие в Восточно-Прусской операции в 1944 году.