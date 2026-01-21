В Донбассе представили выставку иллюстратора из Петербурга

Речь идет о петербургской художнице Елене Базановой

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники государственного музея-заповедника "Изборск" в Псковской области представили в детском центре Меловского краеведческого музея ЛНР выставку петербургской художницы Елены Базановой, которая является иллюстратором различных печатных изданий для детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Изборск".

"Выставка "Реальность волшебства" из Изборска открылась в Донбассе. Государственный музей-заповедник представил в детском центре Меловского краеведческого музея ЛНР показ выставки известного петербургского художника-иллюстратора Елены Базановой "Реальность волшебства". Эта выставка - это маленькое путешествие для детей и взрослых в удивительный мир, наполненный добрыми чудесами, возможность окунуться в подлинное сказочное пространство, в атмосферу творчества и вдохновения", - отмечается в сообщении.

Автор работ - Елена Базанова, в 1992 году она окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств. С 1995 года является членом Союза художников России, иллюстрирует издания для детей. Кроме того, Базанова - участник более 120 коллективных выставок в России и за рубежом. Ее работы находятся в собраниях Русского музея, Самарского областного художественного музея, в галереях и частных коллекциях России, Германии, США, Франции, Великобритании, Швеции, Исландии, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Китая и других стран мира.